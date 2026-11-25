Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, se refirió a la situación de la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo y afirmó que el directorio dará prioridad a los jugadores que tienen plazos fijados en sus contratos y que deben resolver antes que la continuidad del "King".

"Es un jugador importante dentro del grupo, pero también hay fechas de algunos otros contratos que están encima y que nos exigen poder atenderlas con bastante celeridad", explicó Pizarro tras la reunión de directorio en la Casa Alba.

"Es por eso que armonizaremos de la mejor manera posible todo este camino para que efectivamente, también recogiendo toda la evaluación, la recomendación que el cuerpo técnico nos pueda ir entregando, definiendo cada una de estas conversaciones. Esperamos hacerlo con la mayor rapidez, pero también con la mayor prudencia que aconsejan este tipo de tareas", agregó.

Además, remarcó que el club quiere que los jugadores afronten la recta final de la temporada "despejados" de los asuntos de las renovaciones.

"Tenemos una semifinal en pocos días más y las últimas dos fechas del torneo. Esperamos estar nuevamente en una final y, por supuesto, que queremos que ellos lleguen absolutamente despejados a enfrentar esas situaciones. tanto Arturo como cada uno de los otros casos, que tienen este escenario. Ustedes lo han podido comprobar,tenemos la situación de Maximiliano (Romero), tenemos el caso de (Alvaro) Madrid. En fin, varios temas que hay que abordar y que son también, como digo, en plazo también importantes con la urgencia que requiere", precisó.

Pizarro afirmó que han tenido conversaciones con jugadores y sus agentes, y que otros casos los van a ir acelerando, aunque evitó dar nombres en particular

"Todos nuestros jugadores tienen un nivel de relevancia y queremos atender a que efectivamente, cuando venga el momento de las vacaciones, ellos puedan salir con su panorama, despejado para tomar un buen período de recuperación y volver cuando corresponda en enero para iniciar un nuevo proceso y con objetivos muy claros", explicó.

Finalmente, reiteró la situación de Vidal en comparación con otros casos que deben resolver antes.

"El caso de Arturo por supuesto, su trascendencia, su experiencia, su capacidad deportiva, su historia es muy significativa. Pero el contrato, solo por poner un ejemplo, tiene una fecha de término que es final de temporada. Hay otros casos que por contrato nos obligan a un pronunciamiento con fecha 1 de diciembre. Son situaciones distintas, que no pasan de modo alguno por no apreciar, valorar, reconocer la importancia de un jugador, sino que la fecha de un contrato nos obliga a algo distinto, y es eso lo que hay que armonizar en este momento", sentenció.