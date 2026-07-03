"Por ahí pasó": Felipe Méndez apuntó a decisión de Ortiz tras dura derrota en Rancagua

El volante de Colo Colo Felipe Méndez se mostró muy frustrado por la decisión por parte de Fernando Ortiz de jugar con suplentes tras la goleada por 4-1 que O'Higgins le propinó al cuadro albo en El Teniente por la segunda fecha de la Copa Chile.

"Si tú sabes que el equipo al que enfrentas juega con sus jugadores titulares, no hay que menospreciar y entonces por ahí pasó", afirmó en conversación con la prensa.

"O'Higgins jugó con prácticamente todos sus jugadores titulares, es un equipo muy difícil y lo sabíamos", agregó.

Con respecto al encuentro, Méndez señaló que "Fue un partido difícil, sabíamos que ellos iban a jugar con equipo titular y nada, creo que nos pasó la cuenta. Teníamos la posibilidad de poder asegurar la clasificación, es un resultado muy triste por lo que veníamos haciendo", finalizó.

Colo Colo tendrá la posibilidad de asegurar su paso a la siguiente ronda de la Copa Chile el lunes 6 de julio, cuando se enfrente a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental por la quinta jornada del Grupo E.