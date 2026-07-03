Pato Torres se quiebra al despedir a su "hermano" Fernando Kliche: "Tengo una tristeza enorme"

El actor y locutor Patricio Torres se quebró en vivo durante su programa radial al despedir a su "hermano de tantas batallas" Fernando Kliche, quien falleció este viernes a los 71 años.

Ante la repentina partida del uruguayo nacionalizado chileno, Torres interrumpió su programa en Radio Corazón para dar la noticia de la muerte de su colega, con el que compartió una larga amistad tanto dentro como fuera del escenario.

Visiblemente afectado, el locutor expresó que, "con mucha tristeza, estoy comunicando el fallecimiento de mi gran amigo, compañero y hermano de tantas batallas arriba de un escenario… Se fue Fernando Kliche después de una, lamentablemente, muy corta y tremenda enfermedad".

"Tuve la suerte de encontrarme con él hace dos días atrás para abrazarlo y decirle 'adiós, amigo'… se fue… me cuesta mucho hablar y conversar esta cosa porque tengo una tristeza enorme, grande, ya que con Fernando fueron años no solo de compañeros de trabajo, sino que de amistad, de confianza, de un amor fraterno enorme", declaró Torres al borde de las lágrimas.

Junto con anunciar que función de esta noche de su obra "¿Por qué será que las queremos tanto?", que comenzó con Kliche hace más de una década, será dedicada a su amigo de toda la vida: "Hoy esta obra de teatro es tuya".

Al dedicarle la canción "A mi manera" de Vicente Fernández, Torres cerró sus palabras diciendo: "Te mando un abrazo enorme al cielo, descansa y algún día nos vamos a encontrar de nuevo. Te voy a extrañar mucho. Te quiero, hermano. Chao, buen viaje".

El mundo de la actuación despide a Kliche

Desde el mundo de la actuación reaccionaron con dolor ante la repentina partida del intérprete reconocido por "Marrón Glacé" y "Teatro en Chilevisión".

Marcela Osorio despidió a su "compañero de tantas comedias en el teatro y la TV", declarando estar "en shock, ¡no lo puedo creer! Te amo infinito partner inigualable".

"¡Qué tristeza! Mis condolencias a sus seres queridos", expresó Alfredo Castro, sumándose Francisca Gavilán enviando un "abrazo para toda su familia".

Por su parte, Felipe Braun destacó que, al trabajar con Kliche, "tenía una forma de ser muy agradable siempre elogiando las cosas que uno hacía, muy divertido, además".

"Cuantas conversaciones, querido Fernando, un sabio conversador, con una gran cultura y amigo querido gran actor. Cariños donde estés charlando y con tu cigarrillo en los labios con los que partieron antes", escribió Otilio Castro.

"Fernando querido, descansa en paz", declaró Elvira Cristi, mientras que Solange Lackington expresó con emojis de lágrimas su dolor: "Que pena me da".

Pato Pimienta se sumó a las condolencias escribiendo "qué pena más grande, fuerza y cariño para su familia", y la actriz Ximena Rivas despidió su "querido Fernando" enviando " un abrazo gigante a su familia e hijos, tanto que nos reímos juntos".