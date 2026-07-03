Republicanos por megarreforma: "En ningún caso se pueden bajar las medidas que generen inversión"

El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, manifestó su escepticismo por la instalación de la mesa técnica de diálogo por la megarreforma, instancia liderada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y advirtió que la colectividad no apoyará cambios que afecten los contenidos centrales del proyecto estrella del Ejecutivo.

Este viernes, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la segunda sesión de la mesa técnica para discutir la iniciativa, con el objetivo de facilitar la negociación entre el Ministerio de Hacienda -impulsor del proyecto- y los distintos sectores políticos.

En esa línea, el timonel republicano fijó una línea roja "en el sentido de que queremos que se sumen la mayor cantidad de medidas posibles, ojalá varias de ellas vengan de las bancadas de oposición, pero en ningún caso puede consistir en que se bajen las medidas que creemos van a contribuir a que se genere la inversión, el crecimiento y, en definitiva, el empleo, la generación de empleo que estamos todos buscando".

"Me da la impresión que los votos, si es que lo comparamos con la votación en general, solo van a subir (durante la discusión del proyecto en la Cámara Alta)", aseguró el parlamentario.

Según Squella, "habrá algunas medidas que tendrán menos apoyo, pero en general va a haber mayor respaldo en varias de ellas. Yo esperaría que las bancadas de oposición, algunas de ellas al menos, vean la importancia que tiene hoy día generar un impulso significativo en materia de inversión".

Por su parte, el Comité Unido del Senado -que agrupa a la Democracia Cristiana (DC), el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes- emitió un comunicado previo a la cita, afirmando que no han encontrado apertura por parte del Ejecutivo en el núcleo central del proyecto, por lo que presentarán propuestas sobre invariabilidad tributaria y compensación fiscal.

Debate por las contribuciones: Alcaldes piden focalizar su exención

Otro de los flancos que enfrenta el Ministerio de Hacienda tiene relación con la propuesta de exención universal del pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años.

Alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) se reunieron con el titular de la cartera, Jorge Quiroz, para solicitar que el beneficio no sea universal, sino focalizado en adultos mayores de menores ingresos, advirtiendo un grave impacto en los presupuestos locales.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, vicepresidenta de la AChM, fue tajante al señalar que "una persona que tiene una casa que cuesta más de 300 millones de pesos y una remuneración de más de 3 o 4 millones de pesos, puede pagar sus contribuciones".

"Esa persona tiene que contribuir finalmente a las arcas municipales, tal cual son los ministros de Estado, los diputados, los alcaldes o grandes empresarios; ellos pueden pagar sus contribuciones", enfatizó la parlamentaria.

Pese a que el Ejecutivo ha mostrado disposición para buscar mecanismos de compensación, hasta el momento ha rechazado la idea de limitar la universalidad del beneficio.

En ese sentido, la jefa comunal hizo un llamado "al Gobierno a que pueda repensar esta iniciativa que estamos proponiendo como alcaldes y alcaldesas de manera transversal. Además, hacer un llamado especial al Congreso a que tome en cuenta nuestra propuesta, que es una propuesta sensata, que además no desfinancia el sistema municipal".