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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Por motivos de itinerario: Vozinha será baja en Colo Colo para la revancha con Puerto Montt

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El guardameta caboverdiano arribará al país el mismo día del compromiso.

Por motivos de itinerario: Vozinha será baja en Colo Colo para la revancha con Puerto Montt
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Pese a que ya terminó su participación con la selección de Cabo Verde en la fecha FIFA, Colo Colo no contará con el arquero Vozinha para la revancha de los cuartos de la Copa Chile frente a Deportes Puerto Montt este martes a las 20:30 horas en el Monumental.

Esto se debe a que el popular guardameta extendió su permanencia en su país por asuntos familiares y aterrizará en Santiago recién el mismo 6 de octubre, quedando al margen de la citación por temas de itinerario.

Ante este escenario, Fernando Ortiz definirá la custodia del pórtico entre Eduardo Villanueva, titular en el choque de ida, y las reincorporaciones de Gabriel Maureira junto a Fernando de Paul, ambos con el alta para competir.

El "Cacique" saltará a la cancha de Macul con la primera opción de clasificar a semifinales tras conseguir la ventaja de 0-1 en el compromiso de ida disputado en Chinquihue.

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