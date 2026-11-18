El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó un operativo de fiscalizaciones en la comuna de Maipú, que culminó con cinco detenidos, un casino clandestino desbaratado y una veintena de vehículos sacados de circulación.

El procedimiento se efectuó en la plaza principal de la ciudad, en la Avenida 5 de Abril, por parte del OS-7 de Carabineros y funcionarios municipales.

En este contexto, se detuvo a cuatro personas que al interior del vehículo en el que se trasladaban fueron encontradas bolsas de marihuana.

Asimismo, otro individuo fue aprehendido en el marco del descubrimiento de un casino clandestino que también vio incautadas 49 máquinas, todo avaluado en aproximadamente 80 millones de pesos.

Por último, se sacaron de circulación 20 vehículos, entre motocicletas y automóviles, que no cumplían con las reglas para circular en la vía pública.

Arrau defendió que Maipú "ha tenido alto nivel de intervención" ante críticas comunales por falta de comunicación

"Es una comuna que ha tenido un alto nivel de intervención por parte del ministerio; hay ocho de nuestros 11 programas operando acá, con transferencia de recursos y presencia policial. De hecho, en Maipú este año se inauguró una nueva comisaría", dijo el ministro Arrau.

Además, "es una comuna que tiene buenas cifras en términos generales: los robos con violencia de vehículos, por ejemplo, han disminuido más de un 20% en lo que va del año. Pese a ello, persisten algunos problemas que lo ha manifestado claramente el alcalde (Tomás Vodanovic)", reconoció el titular de Seguridad Pública.

"Yo le manifesté que conocí esta plaza en persona hace algunos años y claramente había un abandono y anomia enorme, y hoy, por supuesto, hay que mantener el buen estado en el que estaba, porque circula mucha gente", cerró.

Durante la realización del operativo, Vodanovic y Arrau sostuvieron una reunión. El jefe comunal valoró positivamente la presencia de autoridades del Gobierno en su comuna, en un escenario en que tanto él como otros alcaldes han criticado a Seguridad Pública por la falta de comunicación en torno a la agenda de estos procedimientos.