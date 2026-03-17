Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.8°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Problema para Colo Colo: Javier Correa se lesionó y estará por lo menos tres semanas de baja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero argentino se perderá los partidos de la Copa de la Liga.

Problema para Colo Colo: Javier Correa se lesionó y estará por lo menos tres semanas de baja
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero argentino Javier Correa se lesionó este martes en la práctica matutina de Colo Colo y será baja al menos tres semanas en el cuadro popular.

Según información de Cooperativa Deportes, el trasandino presentó problemas musculares en el entrenamiento, un día después del triunfo por 2-0 sobre Huachipato en el Monumental.

Con esta lesión, Correa se perderá los tres partidos que jugará Colo Colo en el inicio del nuevo torneo de la ANFP, la Copa de la Liga.

Colo Colo debutará en este certamen el sábado 21 de marzo, ante Coquimbo Unido en el Monumental; posteriormente, el martes 24 visitará a Deportes Concepción, y el 1 de abril volverá a ser local, para recibir a Huachipato.

Del mismo modo, también estará en duda para la octava fecha de la Liga de Primera, ante Deportes Concepción en Collao, el fin de semana del 5 de abril.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada