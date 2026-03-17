Problema para Colo Colo: Javier Correa se lesionó y estará por lo menos tres semanas de baja

El delantero argentino Javier Correa se lesionó este martes en la práctica matutina de Colo Colo y será baja al menos tres semanas en el cuadro popular.

Según información de Cooperativa Deportes, el trasandino presentó problemas musculares en el entrenamiento, un día después del triunfo por 2-0 sobre Huachipato en el Monumental.

Con esta lesión, Correa se perderá los tres partidos que jugará Colo Colo en el inicio del nuevo torneo de la ANFP, la Copa de la Liga.

Colo Colo debutará en este certamen el sábado 21 de marzo, ante Coquimbo Unido en el Monumental; posteriormente, el martes 24 visitará a Deportes Concepción, y el 1 de abril volverá a ser local, para recibir a Huachipato.

Del mismo modo, también estará en duda para la octava fecha de la Liga de Primera, ante Deportes Concepción en Collao, el fin de semana del 5 de abril.