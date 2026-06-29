Problemas para Colo Colo: Pastrán se lesionó en la antesala del duelo con Unión Española

Colo Colo lamentó una sensible baja de cara a su partido de este lunes ante Unión Española por la Copa Chile, pues el volante Lautaro Pastrán sufrió una lesión de rodilla.

En el parte médico habitual antes de cada encuentro, el "Cacique" informó que el mediocampista ofensivo está afectado por un esguince medial grado 2 en su rodilla derecha.

El futbolista se encuentra bajo tratamiento de kinesiología y el tipo de lesión suele tener un plazo de recuperación que varía entre cuatro y seis semanas.

La ausencia de Pastrán, que venía sumando buenas actuaciones en los últimos partidos, se sumó a la ausencia del otro "10" del equipo; Claudio Aquino, quien sigue bajo reintegro por una rebelde tendinopatía.

Otra baja que tendrán los albos este lunes a las 19:00 horas en el Santa Laura será el delantero Javier Correa.