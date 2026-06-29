Científicos identificaron el primer hueso de un titanosaurio de la Antártica

Un fósil que permaneció 40 años en un cajón del British Antarctic Survey (Inglaterra), el centro antártico con sede en Cambridge (este inglés), fue identificado como el primer hueso de un dinosaurio hallado en la Antártica.

El fósil fue descubierto en 1985, pero en un principio el equipo de expertos no estaba seguro de qué se trataba, por lo que se guardó en la colección de geología del BAS, informó este lunes la BBC.

Los paleontólogos de ahora estudiaron el espécimen y confirmaron que se trata de una vértebra de la cola de un tipo de dinosaurio llamado titanosaurio, grupo que incluía a los dinosaurios más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra.

Este importante hallazgo permite conocer cómo vivían estos animales en lo que actualmente es el continente blanco, pero que en tiempo de los dinosaurios estaba cubierto por bosques y selvas tropicales, libre de hielo y con un clima cálido.

El responsable de colecciones del BAS, Mark Evans, encontró recientemente el fósil entre miles de especímenes traídos de expediciones a la Antártica a lo largo de las décadas.

"A veces, cuando empiezas a preguntarte 'qué habrá en este cajón', te topas con algo y piensas: 'Ah, esto parece interesante'", comentó en declaraciones a la BBC.

"Vértebra de un reptil grande"

El espécimen fue recolectado originalmente en la isla James Ross y su descubrimiento quedó registrado en el cuaderno de campo del geólogo Mike Thomson.

Junto a un pequeño boceto del fósil, fechado el 9 de diciembre de 1985, apuntó: "vértebra de reptil grande" y señaló que tenía 10 centímetros de ancho.

El responsable de colecciones del BAS explicó que el equipo que lo halló probablemente pensó que el fósil pertenecía a un reptil marino. (Foto: British Antarctic Survey).

Sin embargo, en cuanto lo vio, Evans se dio cuenta de que la vértebra tenía un aspecto muy propio de los dinosaurios, por lo que pidió la opinión del profesor Paul Barrett, del Museo de Historia Natural, para confirmar el hallazgo.

"Aunque a simple vista no llame mucho la atención, tiene una forma realmente distintiva", dijo Barrett.

"En cuanto lo vi, supe a qué nos enfrentábamos... estaba totalmente seguro de que se trataba de un titanosaurio", afirmó. "Se trata de una combinación de características totalmente única en este tipo de dinosaurios".

Hasta la fecha, se han identificado más de 100 especies de titanosaurios en todo el mundo.

Todos estos eran herbívoros cuadrúpedos que poseían cuellos muy largos -lo que les permitía alcanzar las copas de los árboles- y largas colas que actuaban como contrapeso. Los titanosaurios de mayor tamaño superaban los 35 metros de longitud y pesaban alrededor de 60 toneladas.