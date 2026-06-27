Diputada Lorena Fries: Yo estaría por deshacer la megarreforma tributaria en el próximo periodo

La diputada Lorena Fries (Frente Amplio) manifestó su rechazo a la estrategia del Gobierno para sacar adelante la megarreforma en el Senado, cuya idea de legislar se aprobó sólo por un voto de diferencia, y advirtió que la falta de acuerdos transversales pone en riesgo la sostenibilidad de la iniciativa en el futuro.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria afirmó que al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, "le es suficiente con esos votos. Por lo tanto, él no tiene ningún incentivo desde el Gobierno y él mismo para abrir esta conversación. Al Gobierno le basta con tener los votos necesarios para ir aprobando (la iniciativa)".

Sin embargo, Fries apuntó que "el Gobierno no está mirando estratégicamente lo que puede pasar" al intentar despachar el proyecto solo con apoyos de su coalición, lo que, a su juicio, le quita "legitimidad" democrática al proyecto.

"Es cierto que esa reforma está en las antípodas de lo que cualquier partido dentro del progresismo habría hecho, pero tratar de sacar la reforma a matacaballo o con justo los votos que se requieren, que son los de su coalición, eso le puede durar durante este periodo", planteó la diputada.

"En términos personales, yo estaría por deshacer lo que están haciendo en materia tributaria en un próximo periodo, porque no hay ningún acuerdo y no se ha buscado ningún sistema que permita compensar esa baja tributaria (que incluye el proyecto)", enfatizó.

Respecto a la posibilidad de establecer invariabilidad tributaria para dar certezas a la inversión, la legisladora de oposición criticó que el ministro Quiroz esté "dispuesto a hipotecar el ejercicio democrático de un Congreso durante seis periodos" al proponer una vigencia de 20 años para estas normas.

Finalmente, Fries agradeció la intención de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), de convocar a una mesa técnica que recoja propuestas de distintos sectores para sacar adelante la megarreforma, pero manifestó sus dudas "sobre la vocación de diálogo democrático del ministro Quiroz, creo que lo ha demostrado".