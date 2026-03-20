¿Qué dijo Fernando Ortiz a propósito de la llegada de Gago a la U?

Este viernes, en la conferencia de prensa en la antesala del duelo de Colo Colo ante Coquimbo Unido por la primera fecha de la Copa de la Liga, el técnico de los "albos", Fernando Ortiz fue consultado por la llegada de Fernando Gago a Universidad de Chile y el interés que genera el fútbol chileno en entrenadores argentinos.

"No sé cuál fue el motivo de Fernando, pero en lo particular, dirigir al mejor equipo del país ya es algo extraordinario para mí", abordó el "Tano".

"Con la sola palabra del interés de Colo Colo, yo ya estaba interesado en venir a este país. Ser el entrenador de una institución con una historia muy importante en el país ya era, a mi modo de ver, algo que no me lo podía perder", añadió.

El cuadro universitario tiene acuerdo con Gago para que sea su nuevo entrenador y se espera que esté presente este viernes en la primera fecha de la Copa de la Liga.

¿Cuando debutan Colo Colo y Universidad de Chile en la Copa de la Liga?

El "Cacique" se medirá ante Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Por su parte, el conjunto universitario enfrentará a Deportes La Serena este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.