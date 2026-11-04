Racing entró en escena por Ortiz en plena definición de su futuro en Colo Colo

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, apareció en la órbita de Racing Club de Argentina, institución que realizó un sondeo con su entorno para conocer su situación de cara a la temporada 2027.

La información surgió mientras Blanco y Negro analiza la continuidad del técnico en el conjunto de Macul.

Según informó DSports, el interés del conjunto de Avellaneda se relaciona con el vínculo que mantiene Ortiz con Diego Milito, presidente de Racing, con quien compartió su etapa como futbolista.

"Lo que me dicen es que hay un sondeo, un llamado a su círculo cercano", explicó el comunicador, quien también señaló que uno de los objetivos profesionales del entrenador es dirigir en el fútbol argentino.

La aparición de Racing se suma al interés desde Tigres de México por el técnico, cuyo contrato con Colo Colo finaliza el 31 de diciembre de 2026. Aunque Aníbal Mosa manifestó públicamente su intención de mantener al cuerpo técnico, todavía resta alcanzar un acuerdo para extender su permanencia.

El propio Ortiz abordó su futuro después del triunfo sobre Deportes Puerto Montt en Copa Chile y sostuvo: "El objetivo es el día domingo; después me sentaré con el presidente y acordaremos la continuidad o veremos qué sucede".

Por ahora, el entrenador concentra su atención en el compromiso de Colo Colo ante Ñublense, programado para este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán, donde una victoria permitirá al conjunto de Macul conquistar el título de la Liga de Primera.