Ricardo Rodríguez reveló su afición por Colo Colo: A mi madre le gustaba, a mis abuelos también

El futbolista suizo con raíces chilenas, Ricardo Rodríguez volvió a repasar su relación con nuestro país y reconoció a qué club nacional sigue.

El actual futbolista del Real Betis, conversó con el ex seleccionado nacional Jean Beausejour, quien en su condición de comentarista para la cadena ESPN le consultó respecto a Chile, que espera visitar "en la primera cosa" después de retirarse.

"A mi mamá le gustaba Colo Colo; y lo que le gustaba a mi madre, también a mí. Igual, de Colo Colo".

"A mis abuelos también les gustaba mucho Colo Colo", complementó al respecto.

También comentó la posibilidad que tuvo de vestir la camiseta de La Roja: "Si hubiese existido la oportunidad de jugar por las dos (selecciones), me lo pensaba".

"Yo solo tenía la oportunidad de jugar por Suiza y si hubiera tenido las dos, podría decidir. Mi madre es chilena y la quiero tanto que podría haber jugado por Chile", agregó.

Cabe recordar que tras conquistar el Mundial sub 17 de 2009 con Suiza, Rodríguez ha sido habitual en las convocatorias del combinado europeo, asistiendo a las citas planetarias de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, además de las Eurocopas de 2016, 2020 y 2024, y los Juegos Olímpicos de Londres 2012.