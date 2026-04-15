Salomón Rodríguez busca su revancha en Colo Colo: "Ojalá pueda cumplir con lo que dejé al debe"

Salomón Rodríguez atraviesa un dulce momento en su carrera. Tras un paso irregular por Colo Colo, el atacante charrúa ha logrado reencontrar su nivel, lo que lo tiene ilusionado no solo con su actualidad, sino también con un eventual retorno a al cuadro albo, club dueño de su carta.

Tras el compromiso de Montevideo Torque ante Palestino, el ariete no ocultó su satisfacción por el rendimiento mostrado en cancha: "Estoy muy feliz por mi presente y el presente del equipo, que sale a jugar en todas las canchas. Feliz por la victoria", manifestó.

Sin embargo, el horizonte de Rodríguez sigue ligado al conjunto popular. Al ser consultado por la posibilidad de volver a vestir la camiseta alba, el uruguayo fue claro en su ambición de saldar cuentas pendientes.

"Estoy haciendo lo posible para volver de la mejor manera. Ojalá podamos cumplir con lo que dejé al debe, pero ahora estoy entrenando y trabajando con el equipo", aseguró el artillero, dejando la puerta abierta para una "revancha" en Pedrero.

Finalmente, el delantero reflexionó sobre los altibajos que ha enfrentado en su carrera y cómo su mentalidad lo ha mantenido vigente para pelear por un puesto en el esquema albo a futuro.

"El fútbol es así, es cambiante. A veces te toca estar en las malas, a veces en las buenas. Hay que seguir con constancia y sacrificio, que en algún momento todo sale", concluyó.