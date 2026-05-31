Santiago bajo nueva Alerta Ambiental este domingo

Debido a las desfavorables condiciones de ventilación que afectan a la cuenca central y con el objetivo de proteger la salud de la población, la Delegación Presidencial declaró Alerta Ambiental para la Región Metropolitana este domingo 31 de mayo.

La medida sigue las recomendaciones de la Seremi del Medio Ambiente sobre un monitoreo crítico de la calidad del aire. A la fecha, la capital ya suma ocho alertas y dos preemergencias por material particulado fino (MP2.5) en lo que va del año.

Uno de los puntos claves de esta jornada será el control de las emisiones domiciliarias. Las autoridades indicaron que "se pidió respetar la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana, medida que será fiscalizada por la Seremi de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros".

Asimismo, se mantiene la prohibición total de quemas agrícolas, medida vigente desde marzo. La fiscalización de este punto recaerá en la Seremi de Agricultura, apoyada por equipos especializados del SAG y Conaf, quienes recordaron que las denuncias pueden realizarse a través del número 130.

Recomendaciones de salud y deporte

El escenario meteorológico para este domingo prevé una transición hacia un régimen anticiclónico con temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 14°C, lo que dificulta la dispersión de partículas.

Ante esto, el llamado a la ciudadanía es a la prudencia, especialmente al realizar actividad física.

En el ámbito educativo y recreativo, la autoridad "sugiere que, en los días de Alerta Ambiental, las clases de Educación Física no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades, evitando esfuerzos de alta exigencia y abordando aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo".

Finalmente, cabe recordar que, al tratarse de un día domingo, no rige la restricción vehicular, por lo que la fiscalización se concentrará principalmente en fuentes fijas y calefacción residencial.