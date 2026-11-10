San Luis monitorea la situación de Fernando De Paul en Colo Colo

Luego de su coronación en la Liga de Primera y los festejos en el Monumental este lunes, Colo Colo comenzó a delinear la conformación de su plantel para la temporada 2027 y la portería asomó como uno de los puestos a modificar.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, los representantes de Fernando De Paul esperan la resolución en la Liga de Ascenso para entablar negociaciones con San Luis en caso de subir de categoría.

Al interés de volver al club quillotano también se mantiene vigente la opción de Universidad Católica por incorporarlo, todo esto si el "Tuto" no renueva su vínculo que finaliza este año con el elenco de Macul.

Por su parte, Fernando Ortiz mantiene reparos al perfil de De Paul y, de confirmarse su salida, solicitó la contratación de un cancerbero para disputar el puesto con Vozinha, proyectando la salida a préstamo de Eduardo Villanueva.

El "Tuto" tuvo un año de escasa actividad y tras jugar 12 partidos debió ser operado en abril por una lesión avulsiva en el isquiotibial derecho, volviendo a ser citado en septiembre para ser suplente en los últimos seis partidos.