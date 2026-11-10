Presupuesto 2027: Dichos de Quiroz tensan debate en la Cámara

El proyecto de Presupuesto 2027 comenzará su discusión en particular en la Cámara de Diputadas y Diputados en medio de tensiones entre el Gobierno y la oposición, tras las críticas del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al nivel del debate y el bloqueo al ingreso del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, a la Sala.

La corporación aprobó en general la propuesta de erario nacional este lunes, en una sesión marcada por las controversias. Al término del debate, Quiroz pidió "llevar la discusión realmente a un plano un poquito más elevado" y cuestionó que los parlamentarios hablaran para las redes sociales.

Sus declaraciones provocaron críticas en la oposición, que horas antes había rechazado autorizar el ingreso de Gómez al hemiciclo. La medida tiene como antecedente los bloqueos que parlamentarios de derecha aplicaron durante el Gobierno anterior a la entonces directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) planteó que "más allá de los errores del pasado que pudo haber cometido el Partido Republicano, uno esperaría de la oposición que aprendan de ellos y que acepten la participación del director de Presupuesto para que haya un diálogo real".

Guzmán también defendió la respuesta de Quiroz: "Si estamos en el nivel de los discursos que vimos ayer, con una insolencia, con una falta de respeto al ministro de Hacienda, que el ministro les conteste con algo así me parece que es legítimo".

Por su parte, el diputado Coloma (UDI) sostuvo que "ayer hubo palabras de más de lado a lado que nosotros no consideramos positivo para el diálogo que tiene que tener el país en esta ley tan importante para todos los chilenos".

Ilabaca acusa una actitud "prepotente y arrogante" del Gobierno

Pese al llamado del oficialismo a reconsiderar el ingreso del director de Presupuestos, el diputado Marcos Ilabaca (PS) ratificó que no dará su autorización y cuestionó las declaraciones de Quiroz.

"La actitud del Gobierno ha sido una actitud prepotente y arrogante. Y yo en lo particular no le voy a dar la autorización para que ingrese el director de Presupuesto", aseveró.

El parlamentario añadió que "el ministro no puede venir a criticar diciendo que él viene a subir el estándar, viene a subir el nivel, porque las decisiones que hoy día tienen colapsado a nuestro país son gracias a sus características personales, son gracias a sus decisiones".

A su vez, el diputado Carlos Bianchi cuestionó al titular de Hacienda: "Que él venga con su pasado a provocar al Congreso me parece que fue lo menos inteligente. Yo no sé si él tiene la moralidad suficiente para señalar aquello".

"El ministro Quiroz es un provocador. Hizo que tuviera que llamársele la atención desde la mesa de la Cámara de Diputados", agregó.

Ossandón cuestiona al subsecretario de Hacienda por debate sobre apuestas

Las tensiones entre representantes de Hacienda y parlamentarios también se extendieron a la Comisión de Economía del Senado, durante la discusión del proyecto sobre plataformas de apuestas. En esa instancia, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Valebona, sostuvo que votar contra la iniciativa equivalía a "votar en contra de los niños", lo que provocó el rechazo del senador Manuel José Ossandón (RN).

"Es un paso positivo ir en el camino de la regulación. Las plataformas es una realidad que operan, y que operan de manera ilegal. Lo que estaríamos haciendo votando en contra de esto sería votar en contra de los niños que hoy día están jugando, que son adictos, que no tienen las medidas de protección que nosotros como Ejecutivo estamos proponiendo", afirmó Valebona.

Ossandón respondió: "No acepto que el subsecretario venga a decirnos aquí que votar esto es en contra de los niños, eso no se lo acepto".

"Trabajé 20 años en las poblaciones que usted ni conoce, así que no me venga a decir eso. Me parece una falta de respeto. Le puedo mostrar miles de casos de ludopatía y gente que está reventada por esto, y cómo se arreglan los partidos y todo. Así que eso yo no lo acepto, ¿qué se ha imaginado?", añadió.