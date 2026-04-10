"Sigue viva su memoria": CSyD Colo Colo recordó a Martina y Mylan a un año de su partida

El Club Social y Deportivo Colo Colo usó sus redes sociales para recordar la memoria de los jóvenes hinchas Martina y Mylan, quienes hace exactamente un año fallecieron en las afueras del Estadio Monumental en un hecho que tiene a dos carabineros imputados y con medidas cautelares.

"A un año de la partida de Martina y Mylan, el pueblo albo sigue manteniendo viva su memoria. Su amor por Colo Colo permanece presente en cada encuentro, en cada bandera y en cada canto que une a la hinchada", manifestó el CSD a través de Instagram.

"Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la justicia y la no repetición. En este camino, hemos realizado un acompañamiento legal constante junto a sus familias, buscando verdad y reparación", añadió junto a una imagen de dos camisetas negras de Colo Colo en asientos del recinto de Macul.

Martina y Mylan murieron tras ser atropellados por un carro lanzagases de Carabineros, luego de que cediera una valla papal que los aplastó. El accidente ocurrió en medio de una "avalancha" de hinchas que intentó ingresar sin entrada al recinto, previo al inicio del partido ante Fortaleza, por Copa Libertadores.