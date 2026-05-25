Sosa y su continuidad en Colo Colo: "Se acerca la fecha y se tiene que definir algo"

Joaquín Sosa fue una de las figuras en el triunfo de Colo Colo por 1-2 ante Universidad Católica y ha sido pieza clave de la defensa durante esta temporada, sin embargo, la estadía del uruguayo en el cuadro de Macul podría estar viviendo sus días finales, ya que su préstamo termina en junio.

Ante ello, el defensa uruguayo se refirió a su futuro y le metió algo de presión a la dirigencia de Colo Colo.

"Yo estoy bien acá, estoy feliz. La verdad no he hablado sobre eso, seguramente ya se acerca la fecha y se tiene que definir algo. Pero nada, yo estoy feliz, me enfoco en trabajar, estar día a día mejor para poder conseguir los triunfos del fin de semana. Yo estoy feliz", dijo.

"Si todas las partes ponen de su parte, esto se puede dar y podemos continuar. Pero como digo, no sé nada y estoy trabajando para poder seguir en este club". afirmó el charrúa.

Sosa analizó también la victoria del conjunto albo y sostuvo que "es un triunfo importantísimo, porque jugamos contra un gran rival, de visitante. Seguimos punteros, que es lo más importante sobre todo, y felices también. Esta clase de partidos la necesitábamos y nos da un envión, sobre todo energía para afrontar la semana y al próximo rival. Estamos muy contentos, sobre todo porque vamos punteros y con la diferencia grande".

El zaguero llegó como refuerzo a principios de año desde Bologna con muchas dudas sobre su nivel, ya que no se había logrado afianzar en el club italiano, acumulando múltiples cesiones desde su llegada en 2022.

Sin embargo, se afirmó en el equipo dirigido por Fernando Ortiz y se convirtió en titular indiscutible de un Colo Colo que está puntero de la Liga de Primera.