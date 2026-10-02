Tomás Alarcón y la vuelta con Puerto Montt: La cancha se va a notar, nos va a favorecer

El mediocampista Tomás Alarcón palpitó la revancha que tendrá Colo Colo ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental por los cuartos de final de Copa Chile, con un énfasis en el valor de pasar del sintético sureño al césped natural de Pedrero.

"Va a ser un partido súper físico, con muchos más espacios. La diferencia de cancha se va a notar en nuestra forma de jugar. Nos costó bastante (en Chinquihue) por los botes, por los controles", expresó en los medios oficiales del club albo.

"Va a ser un partido de la misma forma que se disputó allá, pero ahora se va a jugar mucho más a ras de piso y eso nos va a favorecer muchísimo", sumó

Alarcón también valoró la localía en el aspecto de la hinchada: "Se ha notado mucho que con el apoyo de nuestra gente somos un equipo totalmente distinto, ya que los equipos se nos meten atrás y eso es un plus. Nos incentiva, nos motiva tener el aliento de la gente, y más en una cancha en buen estado".

"Todos los jóvenes que se están integrando al equipo han sido muy importantes. Nos ayudan un montón. A nivel futbolístico, nada que decir. Todos han aportado y trabajan desde la humildad", cerró.

Con ventaja alba de 1-0, la vuelta se jugará en Macul el martes 6 de octubre a las 20:30 horas.