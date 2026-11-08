Tras campeonar con Boca: Carlos Palacios festejó la estrella 35 de Colo Colo en Chillán

El volante nacional Carlos Palacios dijo presente este domingo en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán para presenciar la consagración de Colo Colo tras derrotar por 1-2 a Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera.

El jugador de Boca Juniors viajó desde Buenos Aires luego de proclamarse monarca de la tabla anual en Argentina para apoyar a sus excompañeros, situándose en el sector de tribunas con indumentaria del "Cacique".

Tras sellarse la consagración del título número 35 de la Primera División, el delantero trasandino Javier Correa acudió a las gradas para fundirse en un abrazo con la "Joya", con quien compartió vestuario en la obtención del certamen local de 2024.