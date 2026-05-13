Tribunal tomó decisión con Maxi Romero y Colo Colo por "exhibición de mensajes religiosos"

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió archivar la denuncia contra Colo Colo y realizó una advertencia al delantero Maximiliano Romero, por la exhibición de mensajes religiosos en los partidos del "Cacique".

Romero y el club fueron citados para la sesión de este martes del Tribunal, debido a las camisetas con mensajes que ha mostrado el ariete argentino cuando ha marcado goles, como "Los momentos de Dios son perfectos" y "100% Jesús".

Además de esta advertencia, Romero ya había recibido anteriormente una tarjeta amarilla administrativa, por la misma situación en un partido contra Universidad de Concepción en la Liga de Primera.

De esta forma, Colo Colo se salvó de una multa, ya que, de acuerdo al Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, la exhibición de este tipo de mensajes será sancionada con 10 unidades de fomento (más de 400 mil pesos) al club al que pertenece el jugador.