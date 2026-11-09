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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

"Una medalla más": Arturo Vidal mostró cómo le quedó el tobillo tras anotar en Chillán

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El bicampeón de América subió una foto para evidenciar la inflamación.
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Arturo Vidal fue una de las figuras en el triunfo de Colo Colo por 1-2 ante Ñublense al marcar la apertura de la cuenta, no obstante, al momento de marcar apenas pudo celebrar luego de la fuerte caída que sufrió tras una embestida de Osvaldo Bosso.

Ello no impidió que el bicampeón de América siguiera jugando y participara activamente de las celebraciones del cuadro albo.

No obstante, luego del partido Vidal usó sus redes sociales para mostrar cómo le quedó el tobillo.

"Una medalla más", escribió en una historia junto a una imagen de la zona totalmente inflamada.

 

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