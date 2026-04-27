"¡Vámonos Quiñones!": Restos de fundador de Colo Colo dejaron cementerio de Constitución

La historia de Colo Colo se sostiene en la historia de sus fundadores y si bien el nombre más reconocido es el de David Arellano, uno de los pilares fundamentales en el inicio del club fue Juan Quiñones, cuyos restos descansaban hasta hoy en Constitución.

Y decimos hasta hoy dado que el cuerpo del legendario fundador fue trasladado en una ceremonia encabezada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, hasta la Región Metropolitana, donde será ubicado en el Mausoleo de los Viejos Cracks en el Cementerio General, el lugar donde descansan las glorias que forjaron la identidad del club.

Juan Quiñones fue pieza clave en la gesta de 1925. Aquel grupo de jóvenes, apodados "los rebeldes", que decidieron renunciar a Magallanes para fundar una institución que profesionalizara y renovara el fútbol chileno. Su nombre, junto al de David Arellano, quedó grabado a fuego en el acta fundacional del club "albo".

En aquella ocasión en el Bar Quitapenas, se popularizó una frase atribuida a Arellano: "Vámonos Quiñones, que jueguen los viejos", sentenció el joven deportista de 23 años en una frase que de acuerdo a los registros algo más larga.

"Vámonos mejor Quiñones. No se puede con estos viejos. Que jueguen los viejos. Si pueden", dijo el jugador, profesor y posteriormente mártir albo.