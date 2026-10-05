Vecchio contó que la Garra Blanca quiso matar a un jugador de Colo Colo: "Lo estaban esperando"

Emiliano Vecchio, jugador de Colo Colo entre 2013 y 2015, reveló una delicada situación con la barra brava del club, que tuvo la intención real de atentar contra la vida de un compañero.

"La Garra Blanca es muy picante. Cuando llego a Colo Colo, en el primer semestre creo que fue el peor equipo que jugué; de plantel. Eramos un desastre. ¿Cómo podemos ser tan malos? Perdíamos todos los partidos; no, mal", rememoró sobre el año 2013 en el canal de YouTube Sistema Joaco Santos.

Con el contexto del mal rendimiento, contó: "Llegamos de un viaje y bajamos, estaba la Garra Blanca y estaba esperando a un compañero. Me acuerdo. Un compañero más bueno, no sabes lo bueno que era, más buena gente y lo querían matar, pero literal. O sea, lo estaban esperando para pegarle. Imagina llegar a ese punto".

"Entre todos ahí pudimos hablar y después el loco la revirtió porque el otro semestre empezamos a andar mejor, salimos campeón y la fue revirtiendo. Pero a él sí, le cayeron encima y son bastante picantes", añadió.