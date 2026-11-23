Las acciones de Nvidia se dispararon este lunes un 31,5 por ciento -hasta los 165,05 dólares por título- en su mayor subida diaria en 23 años, después de que el consejo de la compañía restituyera a Jensen Huang como presidente y consejero delegado.

Los valores del fabricante de chips para inteligencia artificial (IA) experimentaron esta subida tras darse a conocer el regreso de Huang, que el 12 de noviembre había anunciado su dimisión tras revelarse que mantuvo una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica china que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín.

También mantuvo relaciones con dos trabajadoras de Nvidia.

La subida es la mayor de Nvidia desde mayo de 2003 y hace que la tecnológica estadounidense recupere parte de las pérdidas acumuladas durante las últimas semanas.

Sin embargo, sus acciones todavía cotizan un 31 por ciento debajo del máximo histórico de cierre de 239,24 dólares alcanzado el 6 de octubre.

El regreso del directivo pone fin a la incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia, que había nombrado a su directora financiera, Colette Kress, como consejera delegada interina.

La compañía afirmó que considera que la reincorporación de Huang no supone un riesgo para la seguridad nacional y que el ejecutivo respaldará la investigación interna sobre si fue objeto de una operación de inteligencia extranjera.

No elimina los interrogantes sobre la IA, dicen expertos

El rebote de Nvidia aupó este lunes al índice tecnológico Nasdaq, que ganó 6,5 por ciento, aunque estas subidas "no eliminan los interrogantes sobre el negocio de la IA", afirmó el experto James Mackintosh al diario Wall Street Journal (WSJ).

Señaló en particular las "dudas sobre el elevado gasto en centros de datos, el financiamiento de clientes y la creciente competencia de otros fabricantes de chips, como AMD y Broadcom".

"El regreso de Huang no resuelve los desafíos estructurales del sector ni los de Nvidia", agrega.

Por otra parte, Huang se convierte en uno de los consejeros delegados que menos tiempo han tardado en regresar a una empresa cotizada de Wall Street tras abandonar el cargo.

Según datos de Equilar citados por el WSJ, los 11 días transcurridos entre sus dos etapas al frente de Nvidia representan el regreso más rápido de un CEO del índice desde al menos 2016.

Nvidia, fundada en 1993, es una de las principales beneficiarias del auge de la IA y una pieza clave para empresas como Amazon, Google, Meta y Microsoft, que invierten miles de millones en esta tecnología.

La empresa publicó la semana pasada unos resultados que reflejaron utilidades netas de 183 mil 297 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 137 porc iento más que en el mismo periodo del año anterior.

Ovacionado

Jensen Huang regresó este lunes a la sede de Nvidia, ubicada en el estado de California, y recibió una cálida ovación de su personal tras su restitución como presidente y director ejecutivo.

Huang fue recibido entre vítores y aplausos en la sede de la compañía, en Silicon Valley, según varios videos publicados en redes sociales, en los que se ve los empleados de la empresa congregados en el vestíbulo principal para darle la bienvenida.

"Voy a ser mejor director ejecutivo en este regreso", se escucha decir a Huang en un video publicado en X por el vicepresidente de investigación de Nvidia, Ming-Yu Liu.

El escándalo de "sexpionaje" que afectó al principal diseñador de chips estadounidense ha puesto el foco en la seguridad nacional en un momento en el que el Gobierno de Donald Trump intenta coartar el acceso de China a los dispositivos más avanzados para inteligencia artificial.

El retorno de Huang recibió el apoyo expreso de Trump, quien calificó su restución al cargo como "adecuada" para "garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense".

Huang tiene previsto comparecer el próximo 1 de diciembre ante el Cámara de Representantes de Estados Unidos y dos días después ante el Senado para dar explicaciones en relación con las posibles amenazas para la seguridad nacional derivadas de su relación con Alice Huang.