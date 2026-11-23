La comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados tuvo este lunes su primera sesión de trabajo en el marco de la acusación constitucional que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, instancia que estuvo marcada por el debate sobre la procedencia jurídica de las rebajas de condena y los cuestionamientos a la estrategia de la defensa.

Durante la audiencia expusieron el abogado defensor Juan Ignacio Piña, el exministro de Justicia Jaime Gajardo y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

El deber de protección y el precedente Larraín

En su exposición ante los parlamentarios, el exministro Gajardo afirmó que las autoridades tienen un mandato imperativo al momento de ponderar los beneficios carcelarios, sustentado en la Ley 21.430 de garantías de la niñez dictada en 2022.

Según explicó Gajardo, dicha ley "tiene un artículo que le otorga a toda la administración del Estado escoger siempre la interpretación más favorable para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y lo establece como un deber, que es el artículo 7 de la ley 21.430, en razón del interés superior del niño".

En su intervención, afirmó que "previo a la reforma del 2022, es decir, previo a que se excluyera de este tipo de beneficios a los criminales sexuales de niños, niñas y adolescentes, el ministro Larraín rechazaba las solicitudes de rebaja de condena en razón de las normas que se habían dictado de protección a los derechos de la niñez".

Defensa de Rabat descarta irregularidad en su ausencia

Por su parte, el abogado defensor Juan Ignacio Piña enfrentó las críticas de los diputados por la decisión de Rabat de no asistir presencialmente a la comisión, argumentando que el ordenamiento jurídico y la costumbre legislativa amparan la presentación de descargos por escrito y la representación letrada.

Al término de la sesión, Piña recordó que "ha tenido el privilegio de defender a otros ministros en otras ocasiones y la verdad es que dos cosas saltan a la vista (en este caso: primero, generalmente los ministros no asisten porque presentan sus descargos por escrito y quejarse a eso resulta un poco inesperado en atención a esa práctica".

"Pasa exactamente lo mismo en la gran mayoría de las otras acusaciones constitucionales, y eso es una definición de los distintos abogados: existe la posibilidad de remitirse a las contestaciones escritas, por el contrario, lo que se hizo acá fue responder todas y cada una de las preguntas que me imagino que ustedes pudieron ver", enfatizó el jurista.

La comisión revisora concluyó su primera jornada con la exposición de la defensa y autoridades del sector judicial. (FOTO: ATON)

"Estuvimos largo rato, no hubo ninguna que no se contestara y, por lo tanto, malamente puede decirse que aquí alguien dejó de contestar. Por supuesto que no hay ninguna falta de respeto, tenemos el mayor de los aprecios por el Parlamento para estos efectos y estamos cumpliendo, dentro del marco que la Constitución y la ley establecen, con la forma de contestar estas acusaciones constitucionales", puntualizó.

Consultado por los medios de comunicación sobre cómo convencerán a los parlamentarios no alineados, Piña se limitó a señalar que lo harán "demostrando que tenemos la razón, así de simple".

Impacto en las víctimas y la Ley 19.856

En la misma instancia intervino el subsecretario Mira, quien admitió las deficiencias estructurales que presenta la Ley 19.856 sobre rebaja de penas.

La autoridad reconoció que el cuerpo legal no obliga a notificar a los afectados ni a ponderar los efectos del beneficio penitenciario en ellos, motivo por el cual el Ejecutivo conformó hace tres semanas una mesa técnica con académicos y especialistas para incorporar la participación efectiva de las víctimas.