Vecchio y sus córners contra Unión Española: A Católica la odiaba

Emiliano Vecchio, exvolante de Unión Española y Colo Colo, reveló más detalles sobre una particular historia ocurrida durante la definición del Campeonato 2013, cuando defendía a los "albos" precisamente ante su antiguo club y decidió ejecutar deliberadamente mal tres córners porque no quería que Universidad Católica se consagrara campeón.

El argentino contó la historia durante un streaming del canal de YouTube Sistema Joaco Santos, donde recordó primero la espina que le había quedado por perder con Unión Española la final del Clausura 2012 ante Huachipato en definición a penales. Poco después de aquella caída pasó a Colo Colo para la temporada siguiente.

La historia tuvo un capítulo especial el 26 de mayo de 2013. Unión Españzola y Universidad Católica llegaron a la última fecha igualados con 35 puntos, aunque los "hispanos" tenían ventaja en la diferencia de goles. Mientras la UC enfrentaba a San Marcos de Arica, Unión Española recibió a Colo Colo en Santa Laura y terminó imponiéndose por 1-0 para conquistar su séptima estrella.

Vecchio aseguró que, pese a vestir la camiseta "alba", tenía claro que no quería favorecer una eventual coronación cruzada. "Yo a Católica la odiaba. ¿Por qué? Porque Unión Española y Católica es clásico. Entonces yo lo odiaba", relató.

Patricio Rubio abrió la cuenta para Unión a los 73 minutos y, con el marcador 1-0, Colo Colo tuvo varios tiros de esquina en los minutos finales. Vecchio era el encargado de ejecutarlos, pero contó que tomó una decisión muy particular: "Córner para nosotros. ¿Quién la agarra? Emiliano Vecchio. Yo pateaba los córners. La agarré, la pateé y la tiré a la tribuna".

Según relató, la situación volvió a repetirse apenas unos minutos después. "A los tres minutos, córner de nuevo. Igual, parecía a propósito. Voy, le pego, al otro lado de nuevo", recordó. Y todavía habría un tercero: "Dos minutos después, córner de nuevo, encima del mismo lado. Voy, más lejos la pateé".

La reacción de sus compañeros fue inmediata y Vecchio recordó especialmente a José Pedro Fuenzalida, formado e identificado con Universidad Católica. "Mis compañeros me querían matar. Yo lo tenía a José Pedro Fuenzalida, que es hincha de Católica hasta el día de hoy, me decía de todo", contó.

Precisamente Fuenzalida tuvo la última gran posibilidad de impedir el título "hispano". El entonces jugador de Colo Colo remató en los minutos finales, pero Diego Sánchez evitó el empate con una gran intervención, permitiendo que Unión Española asegurara la corona.

Vecchio reconoció que su actuación en aquellos minutos no fue producto de malas ejecuciones. "Es verdad, porque yo no quería que salga campeón Universidad Católica", sostuvo, agregando que los hinchas cruzados nunca olvidaron lo ocurrido: "El hincha de Católica nunca me lo perdonó. Nunca me lo perdonó".

El argentino incluso fue más allá al reflexionar sobre situaciones similares en el fútbol profesional y aseguró que existen futbolistas que han actuado deliberadamente para perjudicar a sus propios equipos, aunque aclaró que él no vivió personalmente una situación de un plantel que haya jugado para provocar la salida de un entrenador.