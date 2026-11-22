El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años de prisión por golpismo, continúa ingresado en una unidad de cuidados intensivos por una obstrucción abdominal y sin previsión de alta, aunque pasó la última noche sin dolores, informaron este domingo sus médicos y allegados.

El líder de la ultraderecha brasileña fue ingresado el pasado viernes en un hospital de Brasilia tras quejarse de fuertes dolores abdominales y ese mismo día fue diagnosticado de una obstrucción aguda en el intestino delgado.

Pese a que el boletín médico divulgado este domingo por el hospital DF Star de Brasilia no presenta ninguna novedad con respecto al del sábado, la esposa del exmandatario, la senadora electa Michelle Bolsonaro, reportó una mejoría en sus redes sociales.

En un mensaje en su cuenta en Instagram, la exprimera dama afirmó que el capitán de la reserva del Ejército pasó la noche del sábado sin dolores y que ya camina por los pasillos del hospital.

Michele Bolsonaro le pidió a los seguidores del expresidente que lo tengan en cuenta en las oraciones para que su intestino "vuelva a funcionar normalmente" y no necesite de una nueva cirugía.

De acuerdo con el boletín médico de este domingo, Bolsonaro continúa clínicamente estable y es sometido a un tratamiento clínico que incluye ayuno, soporte nutricional y el apoyo de una sonda gástrica para ayudar a desobstruir el intestino.

El cardiólogo Brasil Caiado, médico personal de Bolsonaro, explicó ante la prensa que si el tratamiento convencional no muestra resultados en las próximas horas optará por una nueva cirugía para normalizar el funcionamiento del intestino.

Según el boletín médico, el paciente continúa ingresado en una unidad de cuidados intensivos y sin previsión de alta médica.

Bolsonaro fue trasladado al hospital desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria humanitaria, bajo escolta de la Policía, después de que su médico considerara necesario su ingreso hospitalario.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del juicio en la Corte Suprema que concluyó con la condenación de Bolsonaro, autorizó a sus hijos a visitarlo diariamente en el hospital mientras esté ingresado, algo que les es vetado en la residencia.

El magistrado, sin embargo, vetó el uso de celulares durante la visita y prohibió la grabación de fotos, audios o vídeos para redes sociales.

El estado de salud de Jair Bolsonaro fue uno de los argumentos considerados por Moraes para autorizar en marzo el cumplimiento de su condena en prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Bolsonaro, condenado por haber intentado impedir la posesión presidencial del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones de 2022, comenzó a cumplir su pena en noviembre de 2025, inicialmente en dependencias de la Policía Federal y posteriormente en el complejo penitenciario conocido como Papudinha, antes de ser trasladado a su residencia.