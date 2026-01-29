Vélez y oferta de Colo Colo por Valdés: Fue algo irrisorio para nuestro club

Diego Valdés no llegará a Colo Colo esta temporada, debido a la baja oferta que Blanco y Negro ofreció por el volante chileno a Vélez Sarsfield.

El presidente del cuadro argentino, Fabián Berlanga, contó los motivos por los cuales el mediocampista no llegó al elenco albo. "Diego Valdés no se mueve de Vélez Sarsfield, se lo aseguro. Al menos por ahora. La oferta por el jugador chileno fue algo irrisorio para nuestro club, menos dimos pie para analizarla", reconoció el timonel en conversación con La Tercera.

Además, explicó los detalles de la propuesta: "Era un préstamo y una opción de compra que, de ninguna manera, cumplía con nuestras exigencias. Valdés tiene tres años más de contrato con nosotros y se queda", añadió el dirigente.

En paralelo, este jueves, Colo Colo oficializó al delantero argentino Lucas Pastrán como su nuevo fichaje.