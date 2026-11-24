Colo Colo recibió buenas noticias respecto a una de sus figuras, pues el volante Arturo Vidal volvió a entrenar este martes tras una lesión que lo dejó sin acción el fin de semana.

Como informarnos en Cooperativa Deportes, el "King" practicó junto al equipo luego de su ausencia en el clásico ante Universidad Católica por una sobrecarga en el tobillo derecho.

Vidal pasó por un tratamiento kinésico para retomar los trabajos y pensar en el partido ante Deportes La Serena en el Estadio Monumental, este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas.

Fuera de la cancha, están en el horizonte las conversaciones sobre su renovación. Luego de haber sellado la continuidad del DT Fernando Ortiz, el directorio de Blanco y Negro comenzará a discutir el futuro de los jugadores en su reunión de este miércoles 25 de noviembre.