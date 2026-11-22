Arturo Vidal, capitán de Colo Colo y ausente por lesión en el triunfo ante Universidad Católica, habló sobre futuro en el equipo y no descartó la posibilidad de retirarse a fin de temporada, ante la incertidumbre por su renovación en el club.

"Tengo muchos proyectos, estoy en Chile y sé que me queda poco. No me preocupa si es un año más o paro a fin de año. Estoy muy tranquilo", lanzó el "King" en las afueras del Monumental.

"Hay muchos que quieren jugar conmigo, hice una carrera maravillosa, estoy feliz en Colo Colo, quiero disfrutar hasta el último partido y después veremos bien lo que quiero hacer", declaró el jugador, de 39 años.

Al ser consultado por la renovación, Vidal fue categórico al señalar que "en ese tema no me meto, para mí lo importante es el día a día".

"El equipo ganó de nuevo, tenemos varios días para preparar el partido con O'Higgins, ellos tienen que salvar el año y nosotros queremos esa Copa (Chile)", aseveró.

Finalmente, le dijeron que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, dijo que pronto hablarían con los jugadores para renovar y respondió con sarcasmo: "¿Otra vez habló?", lanzó Vidal entre risas.

"Lo mío es entrenar, prepararme y después si se da, será. Pero feliz. Él sabe, es el que tiene que dar el pie", sentenció.