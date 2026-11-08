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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Colo Colo repasó a Vero Bianchi y Mandreva: "La historia no cambia"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "albos" sacaron a relucir su nueva estrella recordando algunas críticas durante el año.

[VIDEO] Colo Colo repasó a Vero Bianchi y Mandreva:
 Capturas / Photosport
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Tras consagrarse campeón de la Liga de Primera 2026, Colo Colo le dio un inesperado repaso a la periodista Verónica Bianchi y el streamer Mandreva, y hasta al liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, por sus palabras a lo largo de la temporada.

Bajo el lema de "Acuérdense muchachos, la historia no cambia", el cuadro albo recopiló diversas críticas al equipo, tanto en medios como de hinchas comunes de la U y la UC a la salida de los estadios.

Colo Colo sacó en cara las victorias en los clásicos y la premiación con la copa este domingo, respondiendo a los dardos de que "podía pelear el descenso" o que "se iba a caer" del liderato.

- Revisa la publicación del "Cacique":

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