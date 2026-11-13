[VIDEO] Colo Colo sacudió a Racing con un golazo de Gedeón Diaz

Colo Colo abrió rápido el marcador ante Racing de Avellaneda en el amistoso en Concepción, con un golazo del joven canterano Gedeón Díaz.

Francisco Marchant envió el centro al área, Maxi Romero la peinó y Díaz, de 18 años, estaba atento, la bajó con el pecho y soltó el remate para el 1-0 en el "Ester Roa" de Concepción (12').

Gedeón estaba fuera de juego, pero ante la ausencia del VAR, el gol terminó siendo validado.

Revisa el gol de Gedeón Díaz ante Racing: