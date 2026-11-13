Naveillán ve los indultos de Kast "como un embarazo difícil" y con alto riesgo de aborto

Como "un embarazo difícil" con complicaciones que, tras nueve meses de gestación, todavía no llega al parto: así graficó la diputada libertaria Gloria Naveillán la falta de avances en los indultos presidenciales prometidos por José Antonio Kast a uniformados vinculados al estallido social y a internos de Punta Peuco.

En entrevista publicada este viernes en La Tercera, la representante de la Región de La Araucanía acusó un distanciamiento entre los discursos emitidos durante el período electoral y la inacción del gobierno ya instalado en La Moneda.

Aseguró que el Mandatario y el excandidato presidencial "a veces, en el discurso, son dos personas distintas". (FOTO: ATON)

"Él prometió eso, pero llevamos nueve meses de gobierno. Esto es como un embarazo, pero de esos embarazos difíciles, así como con reposo relativo y absoluto entre medio, y con fórceps. Todavía no llegamos al parto", graficó la parlamentaria.

"(Ésta) es una de las cosas que más molesta me tiene, porque convengamos en que todos sabemos y todos nos acordamos de lo que él prometió. A veces, en el discurso, son dos personas distintas (el candidato y el Presidente)", se quejó.

"De partida, prometió indultar a todos los que estaban presos por los hechos de 2019. También se comprometió a indultar a las personas que están en Punta Peuco y otras cárceles por distintas acusaciones", puntualizó la legisladora, que aclaró que de estos posibles indultados "nadie está condenado por delitos de lesa humanidad; nadie, están condenados por otro tipo de delitos".

Crisis en Justicia que "puso la lápida" al beneficio

Asimismo, Naveillán indicó que el proceso tampoco avanza debido a la crisis desatada en el Ministerio de Justicia a raíz de la firma de decretos encabezada por Fernando Rabat, que enfrentará una acusación constitucional en el Congreso.

Según expuso la diputada, aquel episodio político selló la suerte de los beneficios carcelarios: "El tema es que durante todo este embarazo tan difícil no cumplió. Y con todo lo que pasó, con la forma en que manejó el tema del Ministerio de Justicia, le puso, a mi modo de ver, y siendo súper sincera conmigo misma, la lápida a los indultos".

A pesar de este escenario, la parlamentaria remarcó que el sector liderado por Johannes Kaiser no declinará en las gestiones y mantendrá la presión institucional sobre el Ejecutivo para que concrete los indultos prometidos.