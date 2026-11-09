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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Hinchas de Colo Colo se enfrentaron con Carabineros en Viña tras obtención del título

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Diversos disturbios empañaron los festejos de los simpatizantes albos en la Ciudad Jardín.

[VIDEO] Hinchas de Colo Colo se enfrentaron con Carabineros en Viña tras obtención del título
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Una serie de desórdenes en la vía pública se registraron durante la tarde de este domingo en Viña del Mar, luego de que un grupo de hinchas de Colo Colo protagonizara enfrentamientos con personal de Carabineros en medio de las celebraciones por la obtención de la Liga de Primera

Minutos después de que el "Cacique" sellara su anhelada estrella 35 tras su triunfo por 1-2 en Chillán, cientos de fanáticos comenzaron a congregarse en varias ciudades del país.

Sin embargo, en un registro de Valparaíso Informa se aprecia que el ambiente festivo se vio rápidamente interrumpido debido a que sujetos comenzaron a generar desmanes, lanzando objetos contundentes, fuegos de artificio y piedras contra los efectivos policiales, quienes debieron actuar con carros lanzaguas y lanzagases para dispersar a los grupos más violentos.

Mira acá el registro

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