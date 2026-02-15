Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] Javier Correa las emprendió contra asientos de la banca tras salir lesionado
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El atacante argentino sufrió una contractura muscular.
Totalmente ofuscado por la lesión muscular que lo sacó del partido ante La Calera, el atacante argentino de Colo Colo Javier Correa las emprendió con rudeza contra los asientos de la banca de suplentes en el Monumental.
Mira el momento de frustración de Javier Correa captyado por TNT: