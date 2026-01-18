[VIDEO] Javier Correa marcó el empate de Colo Colo ante Alianza con potente remate

Colo Colo encontró la igualdad transitoria ante Alianza Lima luego de un golazo del delantero argentino Javier Correa, quien logró el primer tanto de los albos en 2026.

El trasandino cazó un centro de Cristián Zavala y con potente disparo dejó sin opciones al portero del cuadro peruano.

