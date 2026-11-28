El defensor uruguayo Joaquín Sosa se lució con un doblete y permitió a Colo Colo remontar ante Deportes La Serena en el Estadio Monumental, por la penúltima fecha de la Liga de Primera.

El zaguero se transformó en protagonista de la reacción del elenco dirigido por Fernando Ortiz, que comenzó en desventaja tras la apertura de la cuenta de Matías Marín para los "papayeros".