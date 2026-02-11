Síguenos:
Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] La dura patada en la cara a Pastrán en la “Noche Alba” entre Colo Colo y Unión Española

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El amistoso en el Monumental tuvo una peligrosa jugada.

 Captura / Photosport
Pese a ser un partido amistoso a beneficio y con 25 minutos por tiempo, Lautaro Pastrán se llevó un duro golpe en su debut por Colo Colo, con una fuerte patada en la cara ante Unión Española por la "Noche Alba Solidaria".

Corría el minuto 44 de juego (19 del segundo tiempo) cuando Pastrán bajó un poco la cabeza para cazar un balón aéreo, pero el recién ingresado Agustín Ovando levantó el pie y le dio de lleno al jugador del "Cacique".

La tarjeta roja no se hizo esperar y Pastrán estuvo varios minutos recibiendo atención médica, siendo necesario un vistoso vendaje ante el corte sufrido en su rostro.

- Revisa la jugada:

