"Noche Alba Solidaria" de Colo Colo recaudó 160 millones para afectados por incendios

Una positiva resolución tuvo la "Noche Alba Solidaria" organizada por Colo Colo para ir en ayuda a los damnificados por los incendios en la región del Biobío, debido al gran monto recaudado.

Al cierre de la jornada, a través del tablero marcador del Estadio Monumental se informó la suma de 160 millones de pesos, sumando aportes de empresas y otros conceptos, como la venta de entradas.

En primera instancia se dio un cómputo de 16.000.000 millones y la segunda actualización fue de 28.000.000, hasta que se reveló la cifra final luego del 3-0 de Colo Colo femenino sobre Palestino en el último partido del día.

Lo recaudado irá al sur del país a través de TECHO Chile, que gestionará el dinero para apoyar en la reconstrucción.

A los 160 millones recaudados además hay que sumar la ayuda material llevada por los hinchas al Monumental, consistente en alimentos y artículos de aseo.

Aparte, se sumará otro monto gracias a la subasta en curso por las camisetas que Colo Colo utilizó durante esta jornada.

En lo deportivo, antes del triunfo del femenino, el "Cacique" igualó 0-0 ante Unión Española.