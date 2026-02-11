"Noche Alba Solidaria" de Colo Colo recaudó 160 millones para afectados por incendios
La jornada benéfica del "Cacique" fue un éxito.
La jornada benéfica del "Cacique" fue un éxito.
Una positiva resolución tuvo la "Noche Alba Solidaria" organizada por Colo Colo para ir en ayuda a los damnificados por los incendios en la región del Biobío, debido al gran monto recaudado.
Al cierre de la jornada, a través del tablero marcador del Estadio Monumental se informó la suma de 160 millones de pesos, sumando aportes de empresas y otros conceptos, como la venta de entradas.
En primera instancia se dio un cómputo de 16.000.000 millones y la segunda actualización fue de 28.000.000, hasta que se reveló la cifra final luego del 3-0 de Colo Colo femenino sobre Palestino en el último partido del día.
Lo recaudado irá al sur del país a través de TECHO Chile, que gestionará el dinero para apoyar en la reconstrucción.
A los 160 millones recaudados además hay que sumar la ayuda material llevada por los hinchas al Monumental, consistente en alimentos y artículos de aseo.
Aparte, se sumará otro monto gracias a la subasta en curso por las camisetas que Colo Colo utilizó durante esta jornada.
En lo deportivo, antes del triunfo del femenino, el "Cacique" igualó 0-0 ante Unión Española.