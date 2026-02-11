Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.8°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

"Noche Alba Solidaria" de Colo Colo recaudó 160 millones para afectados por incendios

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La jornada benéfica del "Cacique" fue un éxito.

 Captura (TNT Sports)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una positiva resolución tuvo la "Noche Alba Solidaria" organizada por Colo Colo para ir en ayuda a los damnificados por los incendios en la región del Biobío, debido al gran monto recaudado.

Al cierre de la jornada, a través del tablero marcador del Estadio Monumental se informó la suma de 160 millones de pesos, sumando aportes de empresas y otros conceptos, como la venta de entradas.

En primera instancia se dio un cómputo de 16.000.000 millones y la segunda actualización fue de 28.000.000, hasta que se reveló la cifra final luego del 3-0 de Colo Colo femenino sobre Palestino en el último partido del día.

Lo recaudado irá al sur del país a través de TECHO Chile, que gestionará el dinero para apoyar en la reconstrucción.

A los 160 millones recaudados además hay que sumar la ayuda material llevada por los hinchas al Monumental, consistente en alimentos y artículos de aseo.

Aparte, se sumará otro monto gracias a la subasta en curso por las camisetas que Colo Colo utilizó durante esta jornada.

En lo deportivo, antes del triunfo del femenino, el "Cacique" igualó 0-0 ante Unión Española.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada