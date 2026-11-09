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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Lucas Cepeda llegó al Monumental para vivir la fiesta por la estrella 35 de Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los hinchas demostraron su cariño al exdelantero albo.

[VIDEO] Lucas Cepeda llegó al Monumental para vivir la fiesta por la estrella 35 de Colo Colo
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Aprovechando su estancia en Chile por los trabajos con La Roja de cara a la fecha FIFA, Lucas Cepeda acudió al Estadio Monumental para vibrar con la celebración del título de Colo Colo.

Durante la presentación de Leo Rey, las cámaras de la transmisión televisiva captaron al delantero de Elche en las gradas, con múltiples hinchas abordándolo en busca de una foto.

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