Fiesta alba en el Monumental: Colo Colo celebró a estadio lleno su estrella 35
El plantel del "Cacique" presentó la copa de campeón ante su gente en una eufórica jornada.
El plantel del "Cacique" presentó la copa de campeón ante su gente en una eufórica jornada.
Este lunes, Colo Colo vibró con la gran celebración del título 2026 de la Liga de Primera, reuniendo a miles de fanáticos en el Estadio Monumental.
Pese a las dificultades por el horario en pleno inicio de semana laboral, los forofos albos cumplieron para llenar los sectores habilitados de "la ruca" y festejar junto al equipo que se coronó campeón como visitante en Chillán.
Aunque el anuncio fijaba el inicio del evento a las 18:00 horas, todo comenzó a las 18:30 con el grupo CofraBand, dedicado a música sobre Colo Colo. Seguidamente tocó El Bloque 8.
Luego de un receso y el paso de series juveniles junto a una batucada, fue el turno del plato fuerte: Leo Rey. El reconocido cantante de cumbia cambió su entrada y el grito contra Alexítico para pegarle a Universidad de Chile mediante el nombre "Chunchítico", encendiendo a los fanáticos.
En medio de la emoción con la cumbia, la señal televisiva evidenció que Lucas Cepeda, exdelantero albo y seleccionado de La Roja para la fecha FIFA, llegó al estadio y recibió el cariño de los hinchas, pese a la demanda que presentó contra el club recientemente.
Luego vino el momento cúlmine de la noche: El ingreso del plantel para, finalmente, presentar la copa ante el pueblo "cacique".
Los primeros en entrar a la cancha fueron Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y el entrenador Fernando Ortiz junto al cuerpo técnico; todos con el gorro chilote que popularizó el empresario puertomontino.
Los jugadores fueron presentados uno por uno, siendo Vozinha, Marcos Bolados y Javier Correa los más aplaudidos, aunque muy detrás de Arturo Vidal, que con su sola presencia hizo estallar en júbilo y saltos al estadio completo.
Mosa y Ortiz dedicaron palabras de agradecimiento para los hinchas, mientras Vidal y Correa sumaron nuevos dardos a la U, cantándole al "chuncho conch********" y diciendo que "la tienen recontra adentro".
El trofeo "Huemul de Plata" llegó a la cancha en auto, dando paso a la emotiva vuelta olímpica que dio fin a la fiesta de la estrella 35 en Pedrero.