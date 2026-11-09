Fiesta alba en el Monumental: Colo Colo celebró a estadio lleno su estrella 35

Este lunes, Colo Colo vibró con la gran celebración del título 2026 de la Liga de Primera, reuniendo a miles de fanáticos en el Estadio Monumental.

Pese a las dificultades por el horario en pleno inicio de semana laboral, los forofos albos cumplieron para llenar los sectores habilitados de "la ruca" y festejar junto al equipo que se coronó campeón como visitante en Chillán.

Aunque el anuncio fijaba el inicio del evento a las 18:00 horas, todo comenzó a las 18:30 con el grupo CofraBand, dedicado a música sobre Colo Colo. Seguidamente tocó El Bloque 8.

Luego de un receso y el paso de series juveniles junto a una batucada, fue el turno del plato fuerte: Leo Rey. El reconocido cantante de cumbia cambió su entrada y el grito contra Alexítico para pegarle a Universidad de Chile mediante el nombre "Chunchítico", encendiendo a los fanáticos.

En medio de la emoción con la cumbia, la señal televisiva evidenció que Lucas Cepeda, exdelantero albo y seleccionado de La Roja para la fecha FIFA, llegó al estadio y recibió el cariño de los hinchas, pese a la demanda que presentó contra el club recientemente.

Luego vino el momento cúlmine de la noche: El ingreso del plantel para, finalmente, presentar la copa ante el pueblo "cacique".

Los primeros en entrar a la cancha fueron Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y el entrenador Fernando Ortiz junto al cuerpo técnico; todos con el gorro chilote que popularizó el empresario puertomontino.

Los jugadores fueron presentados uno por uno, siendo Vozinha, Marcos Bolados y Javier Correa los más aplaudidos, aunque muy detrás de Arturo Vidal, que con su sola presencia hizo estallar en júbilo y saltos al estadio completo.

Mosa y Ortiz dedicaron palabras de agradecimiento para los hinchas, mientras Vidal y Correa sumaron nuevos dardos a la U, cantándole al "chuncho conch********" y diciendo que "la tienen recontra adentro".

El trofeo "Huemul de Plata" llegó a la cancha en auto, dando paso a la emotiva vuelta olímpica que dio fin a la fiesta de la estrella 35 en Pedrero.