Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] Romero liquidó a La Calera tras gran jugada de Méndez y Cuevas
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Colo Colo ganó por 1-0 frente a los cementeros.
Luis Felipe Méndez habilitó al joven Yastin Cuevas, quien armó una gran acción que terminó con el argentino Maximiliano Romero liquidando a Unión La Calera en los descuento del duelo por la tercerra fecha de la Liga de Primera.
Así fue el 1-0 y el triunfo de Colo Colo en el Estadio Monumental: