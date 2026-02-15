[VIDEO] Romero liquidó a La Calera tras gran jugada de Méndez y Cuevas

Luis Felipe Méndez habilitó al joven Yastin Cuevas, quien armó una gran acción que terminó con el argentino Maximiliano Romero liquidando a Unión La Calera en los descuento del duelo por la tercerra fecha de la Liga de Primera.

Así fue el 1-0 y el triunfo de Colo Colo en el Estadio Monumental: