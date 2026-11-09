[VIDEO] "¿Son lechuzas o son leones?": Los dardos de Javier Correa contra la U

Con el correr de las horas, diversos fragmentos de transmisiones hechas por los jugadores de Colo Colo celebrando llamaron la atención en redes sociales, con Javier Correa como protagonista al lanzar duros dardos contra Universidad de Chile.

"¿Qué son al final?, ¿son lechuzas, son leones, qué mierda son? (...) ¡Manga de putos, ¿qué mierda son?!", dijo durante un live de Joaquín Sosa en Instagram.

"Campeón 2026, y que la cuenten como quieran. La tienen recontra, pero recontra adentro", sumó el centrodelantero durante los festejos por el título en el bus. Javier Méndez también dijo "tomen leche, putos".

Correa también transmitió en su propia cuenta de Instagram, en donde lanzó insultos directos contra la U por quedarse como escolta, además de dardos por el castigo que le dio el Tribunal de Disciplina de la ANFP a mitad de año.