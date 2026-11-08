Correa se desahogó: "Me tendrían que haber suspendido 20 fechas"

Los jugadores de Colo Colo evidenciaron en sus redes sociales la celebración del título 35 tras vencer a Ñublense, pero en medio de las transmisiones en vivo Javier Correa sorprendió con sus soeces dardos a Universidad de Chile y los castigos que le dio la ANFP durante el presente 2026.

En primer lugar, durante su transmisión en Instagram el centrodelantero apuntó al escolta del torneo: "Compráte una moto, a ver si nos alcanzás, la conch********. Capaz que nos alcanzás, puto culiao. Te rompo el orto donde quieras, puto culiao, mano a mano".

En junio, Correa fue suspendido cuatro partidos (rebajados a tres mediante apelación) por criticar el arbitraje de Nicolás Gamboa ante Huachipato. Por ello, hacia el final de la emisión agregó: "Me tendrían que haber suspendido 20 fechas, chupa p***. La tienen recontra adentro".

La segunda frase corresponde a una referencia, pues Correa gritó lo mismo en 2024, durante los festejos tras arrebatarle el título a Universidad de Chile en la última fecha.

En esa línea el centrodelantero también se burló de la fallida tarea azul de dar vuelta el torneo 2026: "Ojo con la lluvia y todo, porque viene la remontada 2.0. Equipo grande nomás, nos vemos".