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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha reiteró su objetivo en Colo Colo: Vine con la clara intención de jugar la Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero de Colo Colo habló sobre su futuro en el equipo.

Vozinha reiteró su objetivo en Colo Colo: Vine con la clara intención de jugar la Libertadores
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El caboverdiano Vozinha, arquero de Colo Colo, habló sobre su futuro en el cuadro albo y reiteró sus intenciones de continuar en la próxima temporada, para poder jugar la Copa Libertadores 2027.

"Vine para acá con la clara intención de jugar la Copa Libertadores, pero hoy mi foco está cien por ciento en esta semana, que es vital para todos y para Colo Colo", declaró el veterano guardameta, en la rueda de prensa de cara al partido contra Ñublense por la fecha 27, que puede ser decisivo para conquistar el título de la Liga.

En la misma línea, agregó que "el futuro después lo vamos a decidir, no estoy preocupado por eso ahora; vivo el presente y mañana habrá tiempo para hablar".

Por último, Vozinha manifesto su alegría por poder jugar en Chile: "Cuando sales de tu casa hacia un país tan lejano y todos te abrazan desde el primer día haciéndote sentir parte de la familia, eso es lo más importante".

"Los chilenos son apasionados y no pude haber llegado a un mejor lugar para jugar", sentenció.

El partido entre Colo Colo y Ñublense será el domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT) en Chillán, y si los albos ganan, bajarán la estrella 35. Todos los detalles los podrás seguir en nuestras plataformas.

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