Experta paraguaya: Con su renuncia, Peña busca tener fuero y protegerse

Sara Mabel Villalba, doctora en Procesos Políticos Contemporáneos, explicó en Cooperativa que la renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, responde a una estrategia jurídica para protegerse de las investigaciones tras el escandaloso colapso del Ueno Bank, que dejó congelados los fondos de tres millones de personas y a la que supuestamente se transfirieron cuantiosas sumas de recursos públicos durante su administración.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la investigadora del Conacyt sostuvo que, "según la Constitución (de Paraguay), el presidente que termina el mandato completo o parte de él, si no es enjuiciado políticamente y encontrado culpable en ese juicio político, mantiene sus fueros, se convierte en senador vitalicio y tiene voz -pero no voto- en el Congreso".

"Si se acepta la renuncia del presidente pero no hay un juicio político, entonces (Peña) tiene fuero. Es decir, queda con el mismo rango de un senador", precisó.

La experta paraguaya en sistemas electorales detalló que "si no se hace un juicio político, luego se puede pedir el desafuero. Pero eso implica tener una mayoría de 45 senadores, y eso es lo que ahora mismo están tratando los opositores al Gobierno, pero por ahora no está claro si se van a conseguir los votos para ese para ese juicio".

"Métodos de captura del Estado"

Villalba explicó que Santiago Peña "fue accionista del banco (que colapsó) y luego fue presidente. Además, él que fue vicepresidente del Banco Central del Paraguay, que es lo que permitió -de alguna manera- que este banco Banco Ueno siguiera operando a pesar de no estar calificado, a pesar de tener un monto de liquidez menor al que pide la ley".

"Lo que hay es un fenómeno que se conoce como puertas giratorias, donde estas personas que han ocupado altos cargos en una entidad privada pasan a ocupar altos cargos en el sector público y, por tanto, llevan información cualificada y lo utilizan en beneficio propio", subrayó.

La especialista en política afirmó que se trata de "uno de los métodos de captura del Estado que se estudia a nivel académico. Esa es una situación que se ha dado en este caso en Paraguay".

"Además, no solamente ha estado involucrado Santiago Peña, sino también parte del directorio del Banco Central del Paraguay y los mismos aliados del (ahora) expresidente de la República Peña", concluyó.