Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago22.2°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha tras el título con Colo Colo: "Hay logros que las palabras no pueden explicar"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Detrás de esta copa hay sueños, sacrificios y muchas batallas", escribió el meta.

Vozinha tras el título con Colo Colo:
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El portero caboverdiano Josimar Évora Dias, más conocido como Vozinha, utilizó sus redes sociales para compartir una sentida reflexión tras conquistar el título de la Liga de Primera junto a Colo Colo y el cuarto de su trayectoria profesional.

"Hay logros que las palabras no pueden explicar, solo el corazón siente", comenzó el escrito del meta que se incorporó a inicios de agosto con la institución tras su destacado paso por el Mundial 2026.

Seguido a ello, el meta africano añadió: "Detrás de esta copa hay sueños, sacrificios y muchas batallas. Gratitud a Dios, a todo el equipo de trabajo y a toda la afición por su apoyo incondicional". 

"¡Esta conquista es para todos nosotros! ¡Campeones!", cerró Vozinha en un posteo que también tuvo la respuesta del delantero argentino Javier Correa, quien le expresó: "Gracias por venir a vivir esta locura hermano".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada