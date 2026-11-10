Vozinha tras el título con Colo Colo: "Hay logros que las palabras no pueden explicar"

El portero caboverdiano Josimar Évora Dias, más conocido como Vozinha, utilizó sus redes sociales para compartir una sentida reflexión tras conquistar el título de la Liga de Primera junto a Colo Colo y el cuarto de su trayectoria profesional.

"Hay logros que las palabras no pueden explicar, solo el corazón siente", comenzó el escrito del meta que se incorporó a inicios de agosto con la institución tras su destacado paso por el Mundial 2026.

Seguido a ello, el meta africano añadió: "Detrás de esta copa hay sueños, sacrificios y muchas batallas. Gratitud a Dios, a todo el equipo de trabajo y a toda la afición por su apoyo incondicional".

"¡Esta conquista es para todos nosotros! ¡Campeones!", cerró Vozinha en un posteo que también tuvo la respuesta del delantero argentino Javier Correa, quien le expresó: "Gracias por venir a vivir esta locura hermano".