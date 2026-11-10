Vodanovic criticó "guion" del Gobierno: Cuando no le resulta culpar a Boric, culpa a Bachelet

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, acusó al Gobierno de recurrir a las administraciones de Gabriel Boric y Michelle Bachelet para explicar los problemas actuales, en medio de la controversia por las irregularidades detectadas en las cifras de producción de Codelco.

En El Primer Café de Cooperativa, la senadora cuestionó las declaraciones del presidente de la cuprífera, Bernardo Fontaine, y sostuvo que su responsabilidad es adoptar medidas para mejorar la empresa y esperar los resultados de las investigaciones antes de atribuir responsabilidades.

"Su obligación no es atacar a la institucionalidad anterior sin antecedentes fundados. Porque aquí lo que hemos visto además del gobierno es que este guion está escrito: todo es culpa del gobierno anterior, y si no es del anterior es de Bachelet 2014; cuando no le resulta Boric, le resulta Bachelet 2014", afirmó.

Vodanovic acompañó ese reproche con una defensa de las políticas impulsadas por la exmandataria y una alusión a la discusión presupuestaria sobre la entrega de computadores a estudiantes.

"La gente se da cuenta que con Bachelet tuvo pensiones, que tuvo gratuidad universitaria, que tuvo los computadores, que no se los andaban quitando para después devolvérselos", señaló.

Rechaza que se trate de una defensa de Pacheco

Consultada sobre si la postura del PS frente a la controversia respondía también a una defensa de Máximo Pacheco, militante socialista y expresidente de Codelco, a quien Bernardo Fontaine sucedió en la presidencia del directorio, Vodanovic rechazó que el respaldo de su partido se limitara a una persona.

"Reducir esto a la defensa de una persona me parece que es ofender la inteligencia de los chilenos", respondió Vodanovic, quien insistió en que deben conocerse los resultados de las auditorías y las investigaciones.

La senadora también reaccionó a los cuestionamientos de Fontaine al PS por su postura frente a las denuncias sobre las cifras de producción de la minera.

"El señor Fontaine tiene toda la facultad de ir e interponer las acciones que quiera, pero también tiene la obligación y el deber de esperar el resultado de eso y de no anticipar una opinión tan tajante", sostuvo.

En esa línea, recalcó que el presidente de la compañía debe concentrarse en su gestión: "Tiene que ver y proyectar la empresa para que tenga mejores números, esa es su obligación".

Acusa una estrategia para privatizar Codelco

Vodanovic defendió la declaración pública de su partido sobre la situación de la minera y acusó que existe una estrategia para deteriorar su imagen y abrir paso a una privatización.

"Lo que aquí se está haciendo es tratar de demoler la imagen de una empresa estatal como es Codelco, que puede ser sujeta a muchos cambios y mejoras, por cierto", afirmó.

Consultada por el objetivo que atribuye a esa estrategia, respondió: "Privatizar Codelco a través de la venta de los demás yacimientos o las participaciones en los demás yacimientos, si Codelco no es solo Chuquicamata".

La presidenta del PS sostuvo que su postura no implica rechazar las fiscalizaciones, sino exigir que se respeten los procedimientos y se conozcan sus conclusiones antes de formular acusaciones.

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, respaldó el planteamiento socialista y expresó preocupación por las declaraciones de Fontaine, tanto por el rigor de la información como por el interés de actores privados en participar en la actividad minera.